(Котова) Параскева Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Котова) Параскева Гаврииловна

(Котова) Параскева Гаврииловна

avatar

Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.10.1821

Дата смерти

До 1829

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1821

Отец: Котов Гавриил Ильич

Мать: Котова Мария Логиновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.10.1821
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница: Иерея Ионы (Черемисинова) дочь Анастасия
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1829
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close