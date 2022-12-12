(Котова) Параскева Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1821
Дата смертиДо 1829
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1821
Отец: Котов Гавриил Ильич
Мать: Котова Мария Логиновна
Крещение
26.10.1821
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница: Иерея Ионы (Черемисинова) дочь Анастасия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1829