Котова (Быкова) Мария Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Быкова) Мария Логиновна

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Место рождения

Очупиха, деревня, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Быков Логин Федорович

Мать: не указана

Очупиха, деревня, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1815

Муж: Котов Гавриил Ильич

Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Поручители Села Ерамаски дьякон Иоан Ремянников, деревни Очупихи Семен Петров Юхнин, Фирст Ефимов, Села Нечкина Василей Прокопьев Лушников, деревни Дубровки Федор Дмитриев Зылев. Брак венчал Иерей Ион... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1818

Дочь: Екатерина Гаврииловна

Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
25.10.1821

Дочь: Параскева Гаврииловна

Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
13.04.1823

Дочь: Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
13.01.1825

Сын: Котов Василий Гавриилович

Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
13.02.1828

Сын: Котов Семен Гавриилович

Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
13.10.1830

Дочь: Устина Гаврииловна

Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Феодосия Гаврииловна

Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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