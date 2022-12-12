Котова (Быкова) Мария Логиновна
Место рожденияОчупиха, деревня, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1796
Отец: Быков Логин Федорович
Мать: не указана
Очупиха, деревня, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1815
Муж: Котов Гавриил Ильич
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Поручители Села Ерамаски дьякон Иоан Ремянников, деревни Очупихи Семен Петров Юхнин, Фирст Ефимов, Села Нечкина Василей Прокопьев Лушников, деревни Дубровки Федор Дмитриев Зылев. Брак венчал Иерей Ион... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1818
Дочь: Екатерина Гаврииловна
Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
25.10.1821
Дочь: Параскева Гаврииловна
Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
13.04.1823
Дочь: Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
13.01.1825
Сын: Котов Василий Гавриилович
Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
13.02.1828
Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
13.10.1830
Дочь: Устина Гаврииловна
Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Феодосия Гаврииловна
Отец ребёнка: Котов Гавриил Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно