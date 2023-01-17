(Котова) Устина Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Котова) Устина Гаврииловна

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.10.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1830

Отец: Котов Гавриил Ильич

Мать: Котова Мария Логиновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.10.1830
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница: села Ерамаскаго священника Черемисинова жена Ирина Дмитриева
Крещение
07.02.1853
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Села Яромаскаго удельный крестьянин Иван Иванов Котов
Смерть
Неизвестно
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