(Котова) Устина Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения13.10.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1830
Отец: Котов Гавриил Ильич
Мать: Котова Мария Логиновна
Крещение
14.10.1830
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница: села Ерамаскаго священника Черемисинова жена Ирина Дмитриева
Крещение
07.02.1853
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Села Яромаскаго удельный крестьянин Иван Иванов Котов
Смерть
Неизвестно