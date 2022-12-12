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(Котова) Мария Гаврииловна

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.04.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1823

Отец: Котов Гавриил Ильич

Мать: Котова Мария Логиновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.04.1823
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница: Священника Черемисинова жена Ирина Дмитриева
Смерть
Неизвестно
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