(Котова) Мария Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения13.04.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1823
Отец: Котов Гавриил Ильич
Мать: Котова Мария Логиновна
Крещение
13.04.1823
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница: Священника Черемисинова жена Ирина Дмитриева
Смерть
Неизвестно