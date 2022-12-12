Котова Устина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиМежду 1807 и 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафия Ильинична
Отец ребёнка: Котов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1793
Сын: Котов Гавриил Ильич
Отец ребёнка: Котов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1796
Дочь: Матрона Ильинична
Отец ребёнка: Котов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Котов Григорий Ильич
Отец ребёнка: Котов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Иван Ильич
Отец ребёнка: Котов Илья Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1807 и 1829