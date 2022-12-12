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Котова Устина Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Между 1807 и 1829

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафия Ильинична

Отец ребёнка: Котов Илья Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.04.1793

Сын: Котов Гавриил Ильич

Отец ребёнка: Котов Илья Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.04.1796

Дочь: Матрона Ильинична

Отец ребёнка: Котов Илья Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Котов Григорий Ильич

Отец ребёнка: Котов Илья Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Иван Ильич

Отец ребёнка: Котов Илья Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Илья Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1807 и 1829
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
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