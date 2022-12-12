(Котова) Екатерина Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения06.12.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1818
Отец: Котов Гавриил Ильич
Мать: Котова Мария Логиновна
Крещение
07.12.1818
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница: Села Ерамаски священника Ионы Черемисинова дочь девица Анастасия Ионова
Смерть
Неизвестно