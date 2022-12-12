(Котова) Екатерина Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Котова) Екатерина Гаврииловна

(Котова) Екатерина Гаврииловна

avatar

Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.12.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1818

Отец: Котов Гавриил Ильич

Мать: Котова Мария Логиновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.12.1818
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница: Села Ерамаски священника Ионы Черемисинова дочь девица Анастасия Ионова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close