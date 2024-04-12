Корсун Иван Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиДо 1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1740
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна
Николаевская Церковь сь.Ямполь и/р 1775г.
Бракосочетание
До 1761
и/р 1778г. лист № 379,зап. № 4
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1775г.
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. ЦГИАК,Ф - 1989-1-576
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г. ЦГИАК / Киев /,ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г., ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
31.03.1782
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г.
Рождение ребёнка
09.02.1786
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Несторовна
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1786г., ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-593
Смерть
До 1793
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно