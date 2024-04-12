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Корсун Савва Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Корсун Иван Тихонович

Мать: Корсунова Евдокия Несторовна

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г., ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-629
Бракосочетание
После 1800

Жена: Корсунова Зиновия Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Корсун Семен Саввич

Мать ребёнка: Корсунова Зиновия Ефимовна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Бескаравайнова Агафия Саввична

Мать ребёнка: Корсунова Зиновия Ефимовна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Корсун Парфентий Саввич

Мать ребёнка: Корсунова Зиновия Ефимовна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Корсун Лаврентий Саввич

Мать ребёнка: Корсунова Зиновия Ефимовна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Корсун Моисей Саввич

Мать ребёнка: Корсунова Зиновия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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