Корсунова Зиновия Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Бракосочетание
После 1800
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Корсун Семен Саввич
Отец ребёнка: Корсун Савва Иванович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Бескаравайнова Агафия Саввична
Отец ребёнка: Корсун Савва Иванович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Корсун Савва Иванович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Корсун Савва Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Корсун Моисей Саввич
Отец ребёнка: Корсун Савва Иванович
Смерть
Неизвестно