Корсунова Зиновия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова Зиновия Ефимовна

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1800

Муж: Корсун Савва Иванович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Корсун Семен Саввич

Отец ребёнка: Корсун Савва Иванович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Бескаравайнова Агафия Саввична

Отец ребёнка: Корсун Савва Иванович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Корсун Парфентий Саввич

Отец ребёнка: Корсун Савва Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Корсун Лаврентий Саввич

Отец ребёнка: Корсун Савва Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Корсун Моисей Саввич

Отец ребёнка: Корсун Савва Иванович

Смерть
Неизвестно
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