Корсунова Евдокия Несторовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1746
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович
Николаевская Церковь сь.Ямполь и/р 1775г.
Бракосочетание
До 1761
и/р 1778г. лист № 379,зап. № 4
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1775г.
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. ЦГИАК,Ф - 1989-1-576
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г. ЦГИАК / Киев /,ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г., ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
31.03.1782
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г.
Рождение ребёнка
09.02.1786
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1786г., ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-593
Смерть
После 1799
Похороны
Неизвестно