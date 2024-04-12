Корсунова Евдокия Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунова Евдокия Несторовна

Корсунова Евдокия Несторовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович

Николаевская Церковь сь.Ямполь и/р 1775г.
Бракосочетание
До 1761

Муж: Корсун Иван Тихонович

и/р 1778г. лист № 379,зап. № 4
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1775г.
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. ЦГИАК,Ф - 1989-1-576
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Корсун Филипп Иванович

Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Корсун Архип Иванович

Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г. ЦГИАК / Киев /,ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
1780

Сын: Корсун Савва Иванович

Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г., ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
31.03.1782

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович

Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г.
Рождение ребёнка
09.02.1786

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Корсун Иван Тихонович

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1786г., ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-593
Смерть
После 1799
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close