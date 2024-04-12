Корсун Архип Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г. ЦГИАК / Киев /,ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Параскева Архиповна
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Семеновна
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Семеновна
Смерть
После 1818
Похороны
Неизвестно