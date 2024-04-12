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Корсун Архип Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1818

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Корсун Иван Тихонович

Мать: Корсунова Евдокия Несторовна

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г. ЦГИАК / Киев /,ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Параскева Архиповна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Семеновна

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Корсун Сидор Архипович

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Семеновна

Смерть
После 1818
Похороны
Неизвестно
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