Корсунова Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Параскева Архиповна
Отец ребёнка: Корсун Архип Иванович
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1798г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-629
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Корсун Архип Иванович
Смерть
Неизвестно