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Корсун Сидор Архипович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Корсун Архип Иванович

Мать: Корсунова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Корсун Илья Сидорович

Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Корсун Кирилл Сидорович

Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
27.12.1825

Дочь: Акилина Сидоровна

Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна

ГАХО , Ф - 40-110-291,ч.-2, м/к 1825г.,зап-62
Рождение ребёнка
1826

Сын: Корсун Илья Сидорович

Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анисия Сидоровна

Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна

Военная служба
С 1848
Кубанская обл.,приписан к КЛКВ
Вместе с семьей
Смерть
Неизвестно
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