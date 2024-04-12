Корсун Сидор Архипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
27.12.1825
Дочь: Акилина Сидоровна
Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна
ГАХО , Ф - 40-110-291,ч.-2, м/к 1825г.,зап-62
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анисия Сидоровна
Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Корсун Мелания Яковлевна
Военная служба
С 1848
Кубанская обл.,приписан к КЛКВ
Вместе с семьей
Смерть
Неизвестно