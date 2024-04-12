(Корсунова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1771
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. ЦГИАК,Ф - 1989-1-576
Бракосочетание
20.05.1789
ЦГИАК /Киев/,Ф - 1989-1-603, м/к-1789г.,лист-456,зап-16
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Бут Степан Дмитриевич
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Бут Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Надежда Степановна
Отец ребёнка: Бут Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бут Федор Степанович
Отец ребёнка: Бут Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бут Антон Степанович
Отец ребёнка: Бут Степан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно