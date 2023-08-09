Бут Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Бут Дмитрий Андреевич
Мать: Бут Евдокия Андреевна
Бракосочетание
20.05.1789
Жена: Евдокия Ивановна
ЦГИАК /Киев/,Ф - 1989-1-603, м/к-1789г.,лист-456,зап-16
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Надежда Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бут Федор Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бут Антон Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно