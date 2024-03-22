Бут Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Бут Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бут Фома Дмитриевич
Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич
Смерть
Неизвестно