Бут Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бут Евдокия Андреевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бут Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Бут Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Бут Кондрат Дмитриевич

Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бут Герасим Дмитриевич

Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Бут Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Бут Фома Дмитриевич

Отец ребёнка: Бут Дмитрий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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