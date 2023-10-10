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Бут Дмитрий Андреевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1753

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Бут Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бут Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Бут Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Бут Кондрат Дмитриевич

Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бут Герасим Дмитриевич

Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Бут Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Бут Фома Дмитриевич

Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна

Смерть
1821
Похороны
Неизвестно
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