Бут Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Бут Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Бут Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бут Фома Дмитриевич
Мать ребёнка: Бут Евдокия Андреевна
Смерть
1821
Похороны
Неизвестно