Бут Самсон Степанович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти28.05.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Бут Степан Дмитриевич
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Бут Домникия Сергеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Бут Иван Самсонович
Мать ребёнка: Бут Домникия Сергеевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Бут Домникия Сергеевна
Смерть
28.05.1889
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
30.05.1889