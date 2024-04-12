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Бут Самсон Степанович

Место рождения

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

28.05.1889

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Бут Степан Дмитриевич

Мать: Евдокия Ивановна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бут Моисей Самсонович

Мать ребёнка: Бут Домникия Сергеевна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бут Иван Самсонович

Мать ребёнка: Бут Домникия Сергеевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Бут Илларион Самсонович

Мать ребёнка: Бут Домникия Сергеевна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Смерть
28.05.1889
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
30.05.1889
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
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