Бут Илларион Самсонович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти29.05.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Бут Самсон Степанович
Мать: Бут Домникия Сергеевна
Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна
Жена: Бут Пелагея Кононовна
Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна
Дочь: Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна
Дочь: Устиния Илларионовна
Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна
Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна
Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна
Дочь: Татьяна Илларионовна
Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна
Дочь: Наталья Илларионовна
Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна
Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна
Дочь: Ольга Илларионовна
Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна
Дочь: Харитина Илларионовна
Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна
Сын: Бут Прокофий Илларионович
Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна
Дочь: Архименко Акилина Илларионовна
Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна