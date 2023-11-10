Бут Илларион Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБут Илларион Самсонович

Бут Илларион Самсонович

Место рождения

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

29.05.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Бут Самсон Степанович

Мать: Бут Домникия Сергеевна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1870

Сын: Бут Устин Илларионович

Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна

Бракосочетание
До 1870

Жена: Бут Пелагея Кононовна

Рождение ребёнка
10.10.1871

Сын: Бут Филипп Илларионович

Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна

Рождение ребёнка
07.09.1872

Дочь: Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна

Рождение ребёнка
13.08.1874

Дочь: Устиния Илларионовна

Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна

Рождение ребёнка
23.12.1875

Сын: Бут Петр Илларионович

Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна

Рождение ребёнка
29.06.1877

Сын: Бут Павел Илларионович

Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна

Рождение ребёнка
10.04.1879

Дочь: Татьяна Илларионовна

Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна

Рождение ребёнка
02.02.1883

Дочь: Наталья Илларионовна

Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
04.02.1885

Сын: Бут Федор Илларионович

Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна

Рождение ребёнка
20.02.1886

Дочь: Ольга Илларионовна

Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна

Рождение ребёнка
27.08.1887

Дочь: Харитина Илларионовна

Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бут Прокофий Илларионович

Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Архименко Акилина Илларионовна

Мать ребёнка: Бут Пелагея Кононовна

Корсуновка, Харківська область
Смерть
29.05.1920
Корсуновка, Харківська область
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
30.05.1920
Корсуновка, Харківська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close