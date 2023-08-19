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Бут Павел Илларионович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

29.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1877

Отец: Бут Илларион Самсонович

Мать: Бут Пелагея Кононовна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ефросиния Павловна

Мать ребёнка: Евгения Юлиановна

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
28.07.1914

Дочь: Серафима Павловна

Мать ребёнка: Евгения Юлиановна

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
?.08.1915

Сын: Бут Иван Павлович

Мать ребёнка: Евгения Юлиановна

Смерть
Неизвестно
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