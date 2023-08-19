Бут Павел Илларионович
Место рождения
Дата рождения29.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1877
Отец: Бут Илларион Самсонович
Мать: Бут Пелагея Кононовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ефросиния Павловна
Мать ребёнка: Евгения Юлиановна
Рождение ребёнка
28.07.1914
Дочь: Серафима Павловна
Мать ребёнка: Евгения Юлиановна
Рождение ребёнка
?.08.1915
Сын: Бут Иван Павлович
Мать ребёнка: Евгения Юлиановна
Смерть
Неизвестно