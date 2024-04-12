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Бут Пелагея Кононовна

Место рождения

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1870

Сын: Бут Устин Илларионович

Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович

Бракосочетание
До 1870

Муж: Бут Илларион Самсонович

Рождение ребёнка
10.10.1871

Сын: Бут Филипп Илларионович

Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович

Рождение ребёнка
07.09.1872

Дочь: Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович

Рождение ребёнка
13.08.1874

Дочь: Устиния Илларионовна

Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович

Рождение ребёнка
23.12.1875

Сын: Бут Петр Илларионович

Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович

Рождение ребёнка
29.06.1877

Сын: Бут Павел Илларионович

Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович

Рождение ребёнка
10.04.1879

Дочь: Татьяна Илларионовна

Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович

Рождение ребёнка
02.02.1883

Дочь: Наталья Илларионовна

Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
04.02.1885

Сын: Бут Федор Илларионович

Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович

Рождение ребёнка
20.02.1886

Дочь: Ольга Илларионовна

Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович

Рождение ребёнка
27.08.1887

Дочь: Харитина Илларионовна

Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бут Прокофий Илларионович

Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Архименко Акилина Илларионовна

Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович

Корсуновка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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