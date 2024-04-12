Бут Пелагея Кононовна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
01.06.1870
Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович
Бракосочетание
До 1870
Рождение ребёнка
10.10.1871
Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович
Рождение ребёнка
07.09.1872
Дочь: Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович
Рождение ребёнка
13.08.1874
Дочь: Устиния Илларионовна
Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович
Рождение ребёнка
23.12.1875
Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович
Рождение ребёнка
29.06.1877
Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович
Рождение ребёнка
10.04.1879
Дочь: Татьяна Илларионовна
Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович
Рождение ребёнка
02.02.1883
Дочь: Наталья Илларионовна
Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович
Рождение ребёнка
04.02.1885
Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович
Рождение ребёнка
20.02.1886
Дочь: Ольга Илларионовна
Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович
Рождение ребёнка
27.08.1887
Дочь: Харитина Илларионовна
Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бут Прокофий Илларионович
Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Архименко Акилина Илларионовна
Отец ребёнка: Бут Илларион Самсонович
Смерть
Неизвестно