Бут Устин Илларионович
Место рождения
Дата рождения01.06.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1870
Отец: Бут Илларион Самсонович
Мать: Бут Пелагея Кононовна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бут Иван Устинович
Мать ребёнка: Бут Наталья Анисимовна
Рождение ребёнка
28.08.1911
Мать ребёнка: Бут Наталья Анисимовна
Рождение ребёнка
09.07.1913
Дочь: Анна Устиновна
Мать ребёнка: Бут Наталья Анисимовна
Смерть
Неизвестно