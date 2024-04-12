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Бут Устин Илларионович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

01.06.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1870

Отец: Бут Илларион Самсонович

Мать: Бут Пелагея Кононовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бут Иван Устинович

Мать ребёнка: Бут Наталья Анисимовна

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Бут Александр Устинович

Мать ребёнка: Бут Наталья Анисимовна

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
09.07.1913

Дочь: Анна Устиновна

Мать ребёнка: Бут Наталья Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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