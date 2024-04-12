Бут Иван Устинович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Бут Устин Илларионович
Мать: Бут Наталья Анисимовна
Рождение ребёнка
?.08.1913
Сын: Бут Иван Иванович
Мать ребёнка: Бут Ольга Онуфриевна
Рождение ребёнка
01.12.1914
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Бут Ольга Онуфриевна
Рождение ребёнка
24.02.1919
Сын: Бут Василий Иванович
Мать ребёнка: Бут Ольга Онуфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бут Ольга Онуфриевна
Смерть
Неизвестно