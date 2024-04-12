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Бут Иван Устинович

Место рождения

Корсуновка, Харківська область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Бут Устин Илларионович

Мать: Бут Наталья Анисимовна

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
?.08.1913

Сын: Бут Иван Иванович

Мать ребёнка: Бут Ольга Онуфриевна

Рождение ребёнка
01.12.1914

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Бут Ольга Онуфриевна

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
24.02.1919

Сын: Бут Василий Иванович

Мать ребёнка: Бут Ольга Онуфриевна

Корсуновка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бут Ольга Онуфриевна

Смерть
Неизвестно
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