Бут Ольга Онуфриевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1913
Сын: Бут Иван Иванович
Отец ребёнка: Бут Иван Устинович
Рождение ребёнка
01.12.1914
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Бут Иван Устинович
Рождение ребёнка
24.02.1919
Сын: Бут Василий Иванович
Отец ребёнка: Бут Иван Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бут Иван Устинович
Смерть
Неизвестно