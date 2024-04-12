Бут Прокофий Илларионович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Бут Илларион Самсонович
Мать: Бут Пелагея Кононовна
Рождение ребёнка
28.10.1911
Мать ребёнка: Бут Александра Никитина
Рождение ребёнка
16.02.1914
Мать ребёнка: Бут Александра Никитина
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Бут Александра Никитина
Рождение ребёнка
19.05.1917
Дочь: Ефросиния Прокофьевна
Мать ребёнка: Бут Александра Никитина
Рождение ребёнка
09.11.1918
Мать ребёнка: Бут Александра Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бут Александра Никитина
Смерть
Неизвестно