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Бут Прокофий Илларионович

Место рождения

Корсуновка, Харківська область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Бут Илларион Самсонович

Мать: Бут Пелагея Кононовна

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
28.10.1911

Сын: Бут Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Бут Александра Никитина

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
16.02.1914

Сын: Бут Федор Прокофьевич

Мать ребёнка: Бут Александра Никитина

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Бут Федор Прокофьевич

Мать ребёнка: Бут Александра Никитина

Рождение ребёнка
19.05.1917

Дочь: Ефросиния Прокофьевна

Мать ребёнка: Бут Александра Никитина

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
09.11.1918

Сын: Бут Сергей Прокофьевич

Мать ребёнка: Бут Александра Никитина

Корсуновка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бут Александра Никитина

Смерть
Неизвестно
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