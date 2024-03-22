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Бут Александра Никитина

Место рождения

Корсуновка, Харківська область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
28.10.1911

Сын: Бут Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Бут Прокофий Илларионович

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
16.02.1914

Сын: Бут Федор Прокофьевич

Отец ребёнка: Бут Прокофий Илларионович

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Бут Федор Прокофьевич

Отец ребёнка: Бут Прокофий Илларионович

Рождение ребёнка
19.05.1917

Дочь: Ефросиния Прокофьевна

Отец ребёнка: Бут Прокофий Илларионович

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
09.11.1918

Сын: Бут Сергей Прокофьевич

Отец ребёнка: Бут Прокофий Илларионович

Корсуновка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут Прокофий Илларионович

Смерть
Неизвестно
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