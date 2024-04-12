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Бут Петр Илларионович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

23.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1875

Отец: Бут Илларион Самсонович

Мать: Бут Пелагея Кононовна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кругляк Марфа Петровна

Мать ребёнка: Акилина Косьмина

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
22.10.1912

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Акилина Косьмина

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
14.06.1915

Сын: Бут Иван Петрович

Мать ребёнка: Акилина Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Косьмина

Смерть
Неизвестно
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