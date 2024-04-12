Бут Петр Илларионович
Место рождения
Дата рождения23.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1875
Отец: Бут Илларион Самсонович
Мать: Бут Пелагея Кононовна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кругляк Марфа Петровна
Мать ребёнка: Акилина Косьмина
Рождение ребёнка
22.10.1912
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Акилина Косьмина
Рождение ребёнка
14.06.1915
Сын: Бут Иван Петрович
Мать ребёнка: Акилина Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Косьмина
Смерть
Неизвестно