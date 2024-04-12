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Акилина Косьмина

Место рождения

Корсуновка, Харківська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

01.06.1918

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кругляк Марфа Петровна

Отец ребёнка: Бут Петр Илларионович

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
22.10.1912

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Бут Петр Илларионович

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
14.06.1915

Сын: Бут Иван Петрович

Отец ребёнка: Бут Петр Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут Петр Илларионович

Смерть
01.06.1918
Корсуновка, Харківська область
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
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