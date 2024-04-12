(Бут) Евгения Юлиановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ефросиния Павловна
Отец ребёнка: Бут Павел Илларионович
Рождение ребёнка
28.07.1914
Дочь: Серафима Павловна
Отец ребёнка: Бут Павел Илларионович
Рождение ребёнка
?.08.1915
Сын: Бут Иван Павлович
Отец ребёнка: Бут Павел Илларионович
Смерть
Неизвестно