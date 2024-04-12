Бут Моисей Самсонович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти09.01.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Бут Самсон Степанович
Мать: Бут Домникия Сергеевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Степанова Лукия Моисеевна
Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Бут Павел Моисеевич
Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна
Рождение ребёнка
07.10.1870
Сын: Бут Сергей Моисеевич
Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна
Рождение ребёнка
03.08.1872
Дочь: Евдокия Моисеевна
Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна
Рождение ребёнка
12.04.1874
Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна
Рождение ребёнка
13.01.1876
Дочь: Татьяна Моисеевна
Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна
Рождение ребёнка
13.03.1878
Сын: Бут Феофан Моисеевич
Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна
Рождение ребёнка
25.09.1879
Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна
Рождение ребёнка
23.01.1881
Сын: Бут Иван Моисеевич
Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна
Рождение ребёнка
23.06.1882
Дочь: Александра Моисеевна
Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна
Рождение ребёнка
15.03.1888
Мать ребёнка: Бут Ирина Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бут Ирина Устиновна
Смерть
09.01.1914
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно