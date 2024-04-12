Бут Владимир Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Бут Моисей Самсонович
Мать: Бут Ирина Устиновна
Рождение ребёнка
06.05.1912
Дочь: Пелагея Владимировна
Мать ребёнка: Бут Агафия Фомина
Рождение ребёнка
07.08.1914
Мать ребёнка: Бут Агафия Фомина
Рождение ребёнка
26.07.1916
Сын: Бут Пантелеймон Владимирович
Мать ребёнка: Бут Агафия Фомина
Рождение ребёнка
28.04.1918
Мать ребёнка: Бут Агафия Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бут Агафия Фомина
Смерть
Неизвестно