Бут Ирина Устиновна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти01.04.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Степанова Лукия Моисеевна
Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Бут Павел Моисеевич
Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович
Рождение ребёнка
07.10.1870
Сын: Бут Сергей Моисеевич
Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович
Рождение ребёнка
03.08.1872
Дочь: Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович
Рождение ребёнка
12.04.1874
Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович
Рождение ребёнка
13.01.1876
Дочь: Татьяна Моисеевна
Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович
Рождение ребёнка
13.03.1878
Сын: Бут Феофан Моисеевич
Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович
Рождение ребёнка
25.09.1879
Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович
Рождение ребёнка
23.01.1881
Сын: Бут Иван Моисеевич
Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович
Рождение ребёнка
23.06.1882
Дочь: Александра Моисеевна
Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович
Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
15.03.1888
Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно