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Бут Ирина Устиновна

Место рождения

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

01.04.1916

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Степанова Лукия Моисеевна

Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бут Павел Моисеевич

Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович

Рождение ребёнка
07.10.1870

Сын: Бут Сергей Моисеевич

Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович

Рождение ребёнка
03.08.1872

Дочь: Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович

Рождение ребёнка
12.04.1874

Сын: Бут Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович

Рождение ребёнка
13.01.1876

Дочь: Татьяна Моисеевна

Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович

Рождение ребёнка
13.03.1878

Сын: Бут Феофан Моисеевич

Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович

Рождение ребёнка
25.09.1879

Сын: Бут Харитон Моисеевич

Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович

Рождение ребёнка
23.01.1881

Сын: Бут Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович

Рождение ребёнка
23.06.1882

Дочь: Александра Моисеевна

Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бут Владимир Моисеевич

Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
15.03.1888

Сын: Бут Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Бут Моисей Самсонович

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут Моисей Самсонович

Смерть
01.04.1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно