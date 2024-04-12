Бут Агафия Фомина
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
06.05.1912
Дочь: Пелагея Владимировна
Отец ребёнка: Бут Владимир Моисеевич
Рождение ребёнка
07.08.1914
Отец ребёнка: Бут Владимир Моисеевич
Рождение ребёнка
26.07.1916
Сын: Бут Пантелеймон Владимирович
Отец ребёнка: Бут Владимир Моисеевич
Рождение ребёнка
28.04.1918
Отец ребёнка: Бут Владимир Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно