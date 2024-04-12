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Бут Агафия Фомина

Место рождения

Корсуновка, Харківська область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
06.05.1912

Дочь: Пелагея Владимировна

Отец ребёнка: Бут Владимир Моисеевич

Рождение ребёнка
07.08.1914

Сын: Бут Антон Владимирович

Отец ребёнка: Бут Владимир Моисеевич

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
26.07.1916

Сын: Бут Пантелеймон Владимирович

Отец ребёнка: Бут Владимир Моисеевич

Рождение ребёнка
28.04.1918

Сын: Бут Василий Владимирович

Отец ребёнка: Бут Владимир Моисеевич

Корсуновка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут Владимир Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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