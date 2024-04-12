Бут Федор Степанович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти02.01.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Бут Степан Дмитриевич
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Алтын Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Надежда Степановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Надежда Степановна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бут Петр Федорович
Мать ребёнка: Надежда Степановна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бут Сидор Федорович
Мать ребёнка: Надежда Степановна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Бут Илья Федорович
Мать ребёнка: Надежда Степановна
Смерть
02.01.1873
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно