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Бут Федор Степанович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1822

Дата смерти

02.01.1873

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бут Степан Дмитриевич

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Алтын Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Надежда Степановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бут Емельян Федорович

Мать ребёнка: Надежда Степановна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бут Петр Федорович

Мать ребёнка: Надежда Степановна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бут Сидор Федорович

Мать ребёнка: Надежда Степановна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Бут Илья Федорович

Мать ребёнка: Надежда Степановна

Смерть
02.01.1873
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
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