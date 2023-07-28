Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Степановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Алтын Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Бут Федор Степанович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бут Емельян Федорович

Отец ребёнка: Бут Федор Степанович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бут Петр Федорович

Отец ребёнка: Бут Федор Степанович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бут Сидор Федорович

Отец ребёнка: Бут Федор Степанович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Бут Илья Федорович

Отец ребёнка: Бут Федор Степанович

Смерть
Неизвестно