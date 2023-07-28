Надежда Степановна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Алтын Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Бут Федор Степанович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Бут Федор Степанович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бут Петр Федорович
Отец ребёнка: Бут Федор Степанович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бут Сидор Федорович
Отец ребёнка: Бут Федор Степанович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Бут Илья Федорович
Отец ребёнка: Бут Федор Степанович
Смерть
Неизвестно