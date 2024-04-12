Бут Илья Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБут Илья Федорович

Бут Илья Федорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Бут Федор Степанович

Мать: Надежда Степановна

Рождение ребёнка
09.06.1911

Сын: Бут Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Бут Агриппина Трофимовна

Рождение ребёнка
30.05.1913

Дочь: Антонина Ильинична

Мать ребёнка: Бут Агриппина Трофимовна

Рождение ребёнка
10.11.1914

Сын: Бут Иван Ильич

Мать ребёнка: Бут Агриппина Трофимовна

Рождение ребёнка
23.07.1918

Сын: Бут Трофим Ильич

Мать ребёнка: Бут Агриппина Трофимовна

Рождение ребёнка
?.01.1920

Сын: Бут Василий Ильич

Мать ребёнка: Бут Агриппина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бут Агриппина Трофимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close