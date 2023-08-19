Бут Агриппина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бут Агриппина Трофимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1911

Сын: Бут Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Бут Илья Федорович

Рождение ребёнка
30.05.1913

Дочь: Антонина Ильинична

Отец ребёнка: Бут Илья Федорович

Рождение ребёнка
10.11.1914

Сын: Бут Иван Ильич

Отец ребёнка: Бут Илья Федорович

Рождение ребёнка
23.07.1918

Сын: Бут Трофим Ильич

Отец ребёнка: Бут Илья Федорович

Рождение ребёнка
?.01.1920

Сын: Бут Василий Ильич

Отец ребёнка: Бут Илья Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут Илья Федорович

Смерть
Неизвестно
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