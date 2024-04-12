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Бут Сидор Федорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Бут Федор Степанович

Мать: Надежда Степановна

Рождение ребёнка
15.06.1913

Дочь: Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Бут Ефимия Евменьевна

Рождение ребёнка
30.07.1915

Сын: Бут Степан Сидорович

Мать ребёнка: Бут Ефимия Евменьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бут Ефимия Евменьевна

Смерть
Неизвестно
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