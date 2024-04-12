Бут Сидор Федорович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Бут Федор Степанович
Мать: Надежда Степановна
Рождение ребёнка
15.06.1913
Дочь: Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Бут Ефимия Евменьевна
Рождение ребёнка
30.07.1915
Сын: Бут Степан Сидорович
Мать ребёнка: Бут Ефимия Евменьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бут Ефимия Евменьевна
Смерть
Неизвестно