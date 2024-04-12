Корсунова Параскева Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1688
Дата смерти30.06.1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1688
Рождение ребёнка
Около 1717
Отец ребёнка: Корсун Тихон Григорьевич
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. ЦГИАК / киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1721
Отец ребёнка: Корсун Тихон Григорьевич
Ямпольская церковь и/р за 1783г. и/р 1778г. лист № 384,зап. № 40.
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Корсун Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Корсун Тихон Григорьевич
Николаевская церковь сл.Ямполя м/к 1787г.(зап.о смерти) ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-597
Смерть
30.06.1786
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1786г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-593
Бракосочетание
После 1813
Похороны
Неизвестно