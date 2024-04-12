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Корсунова Параскева Григорьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

30.06.1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Корсун Филипп Тихонович

Отец ребёнка: Корсун Тихон Григорьевич

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. ЦГИАК / киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Корсун Емельян Тихонович

Отец ребёнка: Корсун Тихон Григорьевич

Ямпольская церковь и/р за 1783г. и/р 1778г. лист № 384,зап. № 40.
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Корсун Иван Тихонович

Отец ребёнка: Корсун Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Корсун Федор Тихонович

Отец ребёнка: Корсун Тихон Григорьевич

Николаевская церковь сл.Ямполя м/к 1787г.(зап.о смерти) ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-597
Смерть
30.06.1786
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1786г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-593
Бракосочетание
После 1813

Муж: Корсун Тихон Григорьевич

Похороны
Неизвестно
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