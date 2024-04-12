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Корсун Филипп Тихонович

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Корсун Тихон Григорьевич

Мать: Корсунова Параскева Григорьевна

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. ЦГИАК / киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Корсун Петр Филиппович

Мать ребёнка: Корсунова Агрепина Алексеева

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. , ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Корсун Лаврентий Филиппович

Мать ребёнка: Корсунова Агрепина Алексеева

Николаевская церковь и/р 1781г. ЦГИАК , Ф - 1989-1-576
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова Агрепина Алексеева

Смерть
Неизвестно
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