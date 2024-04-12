Корсун Филипп Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. ЦГИАК / киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Корсунова Агрепина Алексеева
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. , ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Корсун Лаврентий Филиппович
Мать ребёнка: Корсунова Агрепина Алексеева
Николаевская церковь и/р 1781г. ЦГИАК , Ф - 1989-1-576
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно