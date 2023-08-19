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Корсунова Агрепина Алексеева

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г.,ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Корсун Петр Филиппович

Отец ребёнка: Корсун Филипп Тихонович

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. , ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Корсун Лаврентий Филиппович

Отец ребёнка: Корсун Филипп Тихонович

Николаевская церковь и/р 1781г. ЦГИАК , Ф - 1989-1-576
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Филипп Тихонович

Смерть
Неизвестно