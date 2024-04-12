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Корсун Емельян Тихонович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

До 1793

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Корсун Тихон Григорьевич

Мать: Корсунова Параскева Григорьевна

Ямпольская церковь и/р за 1783г. и/р 1778г. лист № 384,зап. № 40.
Рождение ребёнка
19.04.1742

Сын: Корсун Иоанн Емельянович

Мать ребёнка: Корсунова 1-й брак

Бракосочетание
До 1742

Жена: Корсунова 1-й брак

Бракосочетание
До 1760

Жена: Корсунова Евфросиния Трофимовна

Николаевская церковь
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Корсун Гаврила Емельянович

Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Трофимовна

Ревизская сказка 1850г. зап.№ 59.
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Трофимовна

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1775г. ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-347
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Акелина Емельяновна

Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Трофимовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Корсун Иван Емельянович

Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Трофимовна

Смерть
До 1793
Причина смерти: Болезнь | Николаевская церковь., сл.Ямполь и/р 1793г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-613
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