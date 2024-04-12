Корсун Емельян Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиДо 1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1721
Ямпольская церковь и/р за 1783г. и/р 1778г. лист № 384,зап. № 40.
Рождение ребёнка
19.04.1742
Мать ребёнка: Корсунова 1-й брак
Бракосочетание
До 1742
Жена: Корсунова 1-й брак
Бракосочетание
До 1760
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Корсун Гаврила Емельянович
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Трофимовна
Ревизская сказка 1850г. зап.№ 59.
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Трофимовна
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1775г. ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-347
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Акелина Емельяновна
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Трофимовна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Трофимовна
Смерть
До 1793
Причина смерти: Болезнь | Николаевская церковь., сл.Ямполь и/р 1793г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-613