Корсунова Евфросиния Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1741
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. , ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Бракосочетание
До 1760
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Корсун Гаврила Емельянович
Отец ребёнка: Корсун Емельян Тихонович
Ревизская сказка 1850г. зап.№ 59.
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Корсун Емельян Тихонович
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1775г. ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-347
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Акелина Емельяновна
Отец ребёнка: Корсун Емельян Тихонович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Корсун Емельян Тихонович
Смерть
Неизвестно