Корсунова Евфросиния Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова Евфросиния Трофимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. , ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Бракосочетание
До 1760

Муж: Корсун Емельян Тихонович

Николаевская церковь
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Корсун Гаврила Емельянович

Отец ребёнка: Корсун Емельян Тихонович

Ревизская сказка 1850г. зап.№ 59.
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Корсун Емельян Тихонович

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1775г. ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-347
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Акелина Емельяновна

Отец ребёнка: Корсун Емельян Тихонович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Корсун Иван Емельянович

Отец ребёнка: Корсун Емельян Тихонович

Смерть
Неизвестно
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