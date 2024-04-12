(Корсунова) Анна Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1775г. ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-347
Бракосочетание
06.02.1788
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Прийменко Григорий Степанович
Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Прийменко Иван Степанович
Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Прийменко-Мл. Иван Степанович
Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Прийменко Василий Степанович
Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович
Смерть
Неизвестно