Прийменко Степан Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Прийменко Даниил Семенович
Мать: ?
Бракосочетание
06.02.1788
Жена: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Прийменко Григорий Степанович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Прийменко Иван Степанович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Прийменко-Мл. Иван Степанович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Прийменко Василий Степанович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Смерть
1846
Похороны
Неизвестно