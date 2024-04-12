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Прийменко Степан Данилович

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Прийменко Даниил Семенович

Мать: ?

Бракосочетание
06.02.1788

Жена: Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Прийменко Григорий Степанович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Прийменко Иван Степанович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Прийменко-Мл. Иван Степанович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Прийменко Василий Степанович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Смерть
1846
Похороны
Неизвестно
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