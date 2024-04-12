Корсун Федор Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти15.05.1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1746
Николаевская церковь сл.Ямполя м/к 1787г.(зап.о смерти) ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-597
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Меланья Федоровна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна
Бракосочетание
До 1765
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Евфросиния Федоровна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна
Николаевская церковь сл.Кривая Лука и/р 1778г.
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Корсун Пахом / Парфен / Федорович
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна
Николаевская церковь сл.Ямполь 2984г.
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. ЦГИАК / Киев /, Ф - 1989-1-576
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Марина Федоровна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1781г. . ЦГИАК / Киев /, Ф 1989-1-576
Рождение ребёнка
10.03.1782
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-578
Рождение ребёнка
24.09.1784
Дочь: Евфросиния Федровна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна
Смерть
15.05.1787
Причина смерти: Болезнь | Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1787г. ЦГИАК,Ф - 1989-1-597
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Демьяновна
Николаевская церковь сл.Ямполь,и/р-1793г. ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-613