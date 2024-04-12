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Корсун Стефан Федорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Корсун Федор Тихонович

Мать: Корсунова Евдокия Демьяновна

Рождение ребёнка
11.01.1795

Сын: Корсун Григорий Степанович / Стефанович /

Мать ребёнка: Корсун Марина Петровна

Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1795г.
Рождение ребёнка
1797

Сын: Корсун Осип Степанович

Мать ребёнка: Корсун Марина Петровна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Корсун Василий Степанович

Мать ребёнка: Корсун Марина Петровна

Рождение ребёнка
29.08.1810

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Корсун Марина Петровна

ГАХО , Ф - 40-110-279, м/к 1810г.,зап-65
Рождение ребёнка
23.01.1819

Дочь: София Степановна

Мать ребёнка: Корсун Марина Петровна

ГАХО , Ф - 40-110-285, ч-3, м/к 1819г.,зап-49,кадр-745
Смерть
Неизвестно
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