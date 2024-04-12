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Корсун Осип Степанович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Корсун Стефан Федорович

Мать: Корсун Марина Петровна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Корсун Семен Степанович

Мать ребёнка: Корсун Василиса Петровна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Корсун Корней Осипович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Христина Осиповна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Василиса Петровна

Смерть
Неизвестно
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