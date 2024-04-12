Корсун Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Марина Петровна

Корсун Марина Петровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1795

Сын: Корсун Григорий Степанович / Стефанович /

Отец ребёнка: Корсун Стефан Федорович

Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1795г.
Рождение ребёнка
1797

Сын: Корсун Осип Степанович

Отец ребёнка: Корсун Стефан Федорович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Корсун Василий Степанович

Отец ребёнка: Корсун Стефан Федорович

Рождение ребёнка
29.08.1810

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Корсун Стефан Федорович

ГАХО , Ф - 40-110-279, м/к 1810г.,зап-65
Рождение ребёнка
23.01.1819

Дочь: София Степановна

Отец ребёнка: Корсун Стефан Федорович

ГАХО , Ф - 40-110-285, ч-3, м/к 1819г.,зап-49,кадр-745
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close