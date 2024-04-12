Корсун Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Василий Степанович

Корсун Василий Степанович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Корсун Стефан Федорович

Мать: Корсун Марина Петровна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Корсун Степан Васильевич

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Бракосочетание
До 1821

Жена: Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Корсун Родион Васильевич

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close